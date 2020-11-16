НБУ не будет печатать деньги для наполнения бюджета — Кирилл Шевченко

Национальный банк не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета. Об этом сообщил в интервью Голосу Америки глава НБУ Кирилл Шевченко.

Фото: zik.ua

16

Какие основания

Комментируя заложенный в проекте госбюджета на 2021 год дефицит на уровне 270 млрд грн, он отметил, что «финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом «О Национальном банке Украины».

«Это статья 54, пункт 2-й. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а и использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета», – отметил руководитель Нацбанка.

Читайте также: МЭРТ прогнозирует рост инфляции из-за эмиссии гривны

Кстати

В проекте бюджета на 2021 год предусмотрен дефицит 270 млрд.

Обновленный макроэкономический прогноз правительства предполагает инфляцию в 11,6% в 2020 году, курс — 29,5 грн/$.

Купить ОВГЗ от ICU: до 2,85% в долларах США

Источник: МинФин