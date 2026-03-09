Що вже треба робити на городі у березні: аграрії про важливий етап підготовки

Березень традиційно вважається одним із найважливіших місяців для підготовки до нового городнього сезону.

Про це повідомляє «ПЛ».

Саме в цей період аграрії та досвідчені садівники починають активну роботу, яка визначає майбутній урожай. Попри те, що погода на початку весни часто залишається нестабільною, багато підготовчих процесів необхідно виконати саме зараз.

Фахівці аграрного сектору пояснюють, що головним завданням березня є підготовка ґрунту. Після зимового періоду земля потребує відновлення структури та насичення поживними речовинами. Обробіток ґрунту допомагає покращити доступ кисню до кореневої системи майбутніх рослин і сприяє кращому збереженню вологи.

Ще одним важливим напрямком роботи є підготовка насіння та розсади. У цей період багато культур починають вирощувати в теплицях або на підвіконнях, щоб до моменту стабільного потепління рослини були достатньо міцними.

Аграрії зазначають, що правильна підготовка розсади значно підвищує шанси отримати стабільний урожай у літній період.

Також березень є слушним часом для перевірки садового інвентарю, ремонту теплиць та планування майбутніх посадок. Досвідчені городники наголошують, що завчасне планування дозволяє уникнути хаотичних рішень під час активного сезону.

Експерти підкреслюють, що успішний городній сезон починається саме з грамотної підготовки. Навіть прості роботи, виконані у березні, можуть суттєво вплинути на якість майбутнього врожаю.

Саме тому аграрії радять не зволікати з підготовчими заходами та використовувати ранню весну максимально ефективно.

