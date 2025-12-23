Финансы

Як правильно пишеться слово «хелловін» або «геловін»: пояснення лінгвістів

Українська мова
Українська мова

Питання правильного написання іншомовних слів залишається актуальним для українського медійного простору, і слово «Геловін» є показовим прикладом мовної норми в дії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лінгвісти наголошують, що українська мова має власні правила передачі іншомовних звуків, і звук [h] традиційно відтворюється літерою «г». Саме тому форма «Геловін» вважається нормативною і рекомендованою для використання в офіційних текстах.

Варіант із літерою «х» з’явився під впливом інших мов і не відповідає українській орфоепічній традиції. Фахівці зазначають, що закріплення правильної форми у ЗМІ відіграє важливу роль у формуванні мовної культури суспільства.

Використання нормативного написання в новинах, аналітичних матеріалах і ділових публікаціях поступово витісняє помилкові варіанти з публічного простору, що особливо важливо в умовах активного мовного оновлення.

На цьому фоні лінгвісти пояснили, як правильно пишеться слово «мін юст» або «мін’юст».

