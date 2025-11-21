Финансы

Як правильно пишеться слово «зшити» або «сшити»: пояснення лінгвістів

Українська мова зберігає свої історичні та структурні правила, і питання про правильний варіант — «зшити» чи «сшити» — насправді має однозначну відповідь.

Лінгвісти вказують, що згідно з чинним українським правописом та академічними словниками правильною є форма «зшити». Вона відповідає нормам словотвору, де префікс «з-» взаємодіє з коренем, починаючи з приголосного «ш».

У цьому випадку звукосполучення не суперечить фонетичним законам мови й утворює природну форму, яка зафіксована і в сучасних довідниках, і в історичних джерелах.

Форма «сшити» не вважається нормативною, а трапляється переважно під впливом російської мови, де подібні конструкції є звичними. Українські мовознавці наголошують, що така калька не відповідає системі української орфографії.

У Словнику української мови можна знайти повний набір форм: «зшию», «зшиєш», «зшитий», «зшивати» — усі вони послідовно відтворюють одну й ту ж морфологічну модель. У старих словниках, зокрема у виданнях початку ХХ століття, також фіксуються саме форми з префіксом «з-», що підтверджує їхнє закріплення у мові протягом тривалого періоду.

У професійному та публіцистичному тексті важливо дотримуватися літературної норми, тому рекомендовано використовувати саме варіант «зшити».

Якщо виникають сумніви, завжди варто звернутися до авторитетних джерел — академічних словників або електронних баз, які базуються на офіційних лексикографічних даних. Дотримання правописних норм у таких деталях підсилює якість тексту й демонструє повагу до мови, що особливо важливо для редакторів, журналістів та офіційної комунікації.

Окрім того, деякі задаються питанням про те, як правильно пишеться слово «хазяйка» або «хозяйка».

