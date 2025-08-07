Чи можна посадити фініки на українському городі: пояснення експертів аграрної справи

Фінікова пальма, або Phoenix dactylifera, належить до теплолюбних культур, які традиційно культивуються у країнах із субтропічним або пустельним кліматом.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри зростаючий інтерес українських фермерів до вирощування екзотичних культур, фініки залишаються складним об’єктом для аграрної адаптації на території України. Відповідно до даних Інституту садівництва НААН України, ця рослина має критично низьку морозостійкість і потребує високого рівня сонячного випромінювання та специфічного водного режиму.

Зокрема, агротехнолог Іван Мельник зазначає, що повноцінне вирощування фініків можливе лише в умовах, де середньорічна температура не опускається нижче +15°C, а зимові показники не сягають нижче -6°C.

Враховуючи кліматичні умови навіть південних регіонів України, зокрема Одещини, Херсонщини чи Закарпаття, можна зробити висновок, що стабільне плодоношення у відкритому ґрунті є фактично неможливим.

Більше того, цикл дозрівання фініків займає до 10 років, що в умовах нестабільної погоди і ризику зимових заморозків робить цей проєкт комерційно недоцільним.

Проте останні роки спостерігається тенденція до вирощування фініків у тепличних умовах. Деякі українські аграрії, використовуючи тепличні комплекси з системами підігріву, зволоження і світлорегуляції, експериментують з фініковими паростками, які вирощуються з кісточок свіжих плодів.

У закритому ґрунті фініки можуть формувати стійке декоративне дерево, проте навіть у цих умовах плодоношення — велика рідкість.

З погляду агроекономіки, витрати на створення інфраструктури для вирощування фінікових пальм у захищеному ґрунті не покриваються можливим прибутком, особливо в умовах українського ринку.

Тож наразі фініки в Україні — це радше ботанічна екзотика для поціновувачів, а не аграрна перспектива. Для охочих експериментувати фахівці рекомендують обрати декоративні види пальм або вирощувати фініки в умовах зимових садів і теплих балконів.

