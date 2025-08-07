У США почали краще розуміти умови РФ для кінця війни в Україні: офіційна заява Рубіо

Адміністрація США на чолі з президентом Дональдом Трампом продовжує здійснювати дипломатичну оцінку можливості припинення збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Fox News.

Як заявив державний секретар США Марко Рубіо, на даному етапі не існує чітко визначеного таймінгу щодо потенційного припинення вогню, проте у Вашингтона з’явилось глибше розуміння позиції Кремля.

Під час публічного інтерв’ю Рубіо підтвердив, що американська сторона отримала нову інформацію в результаті контактів спецпредставника президента Трампа Стіва Віткоффа з російським керівництвом.

За його словами, наразі Сполучені Штати оперують конкретнішими уявленнями про перелік умов, за яких Москва розглядатиме можливість завершення бойових дій.

Проте Рубіо наголосив, що ключовим залишається не лише розуміння позиції РФ, а й готовність України та європейських партнерів сприймати або модифікувати власні підходи до умов мирного врегулювання.

Водночас він наголосив, що остаточне політичне рішення може бути ухвалене лише у разі, якщо вдасться мінімізувати розрив між українською та російською позиціями.

Лише в такому випадку, за словами держсекретаря, стане можливою організація тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Рубіо також уточнив, що поточна адміністрація США вперше з моменту її формування має на руках «конкретні приклади того, про що може просити Росія, аби зупинити війну». Водночас він не назвав жодних деталей або змісту пропозицій Кремля, посилаючись на дипломатичну чутливість інформації.

В той же час Трамп назвав свого можливого наступника на посаді лідера США.