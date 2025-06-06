Рютте дав нову обіцянку щодо підтримки України: чого чекати від НАТО

На черговому саміті НАТО, який пройде в Гаазі 24–25 червня, очікується ухвалення принципово важливої декларації, у якій буде чітко зафіксована військова допомога Україні.

Про це повідмляє «ПЛ» із посиланням на NATO News.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

За словами Рютте, в документі будуть висвітлені три пріоритетні напрями: збільшення оборонних витрат, активізація співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, а також гарантування Україні повної підтримки для протидії російській агресії.

Ці кроки, за його словами, спрямовані на забезпечення не лише короткострокової військової стійкості, а й формування передумов для сталого миру.

«Хоча остаточна версія декларації ще не погоджена, основна концепція вже зрозуміла: НАТО не має наміру відступати. Ми маємо завершити цю жахливу агресію Росії та дати Україні можливість жити в мирі, який буде довготривалим і захищеним», — наголосив генсек.

Офіційна версія декларації наразі перебуває у процесі узгодження між союзниками. Проте, як зазначив Рютте, активні дискусії ведуться саме навколо конкретних механізмів забезпечення підтримки. Це свідчить про серйозність намірів Альянсу щодо зміцнення спільної безпеки.

Саміт у Гаазі стане важливою точкою у стратегічному діалозі між країнами НАТО, де розглядатимуться не лише безпекові виклики, але й формулюватиметься майбутня політика стримування та протидії гібридним загрозам.

Серед запрошених гостей — президент України Володимир Зеленський, участь якого може мати ключове значення для конкретизації зобов’язань партнерів перед Україною.

На цьому фоні Трамп зізнався, що нещодавно сказав Путіну.