Трамп зізнався, що нещодавно сказав Путіну: президент США про важливу інформацію

У світовому політичному контексті все частіше з’являються сигнали про зміну стратегічного клімату навколо України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Інтерфакс».

Показовим став факт, що колишній президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої центральною темою обговорення стала українська операція під кодовою назвою «Павутина».

Про цю бесіду офіційно повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Він наголосив, що Трамп нібито підтвердив відсутність попереднього інформування з боку українців чи інших джерел щодо масштабної атаки дронів на військові аеродроми РФ.

Таким чином, Вашингтон публічно дистанціюється від прямих зв’язків з подіями на території Росії, що може мати наслідки для стратегічних позицій Заходу.

1 червня на території декількох російських аеродромів зафіксовано потужні вибухи. Після появи підтвердженої інформації виявилося, що йдеться про продуману операцію СБУ. Безпілотники українського виробництва, які зберігались у модульних контейнерах на вантажівках, завдали точкових ударів по ворожій авіаційній інфраструктурі.

За оцінками українських силових структур, у результаті «Павутини» пошкоджено або знищено 41 літальний апарат РФ. Половину з них, за словами президента Володимира Зеленського, відновленню не підлягають, що суттєво послаблює бойовий потенціал ворога в повітрі.

Цей успіх став індикатором нової якості ведення гібридної війни: технічно складна, мобільна і високоточна атака з використанням нестандартних платформ — це сигнал, що українська сторона не тільки здатна до оборони, але й формує власну ініціативу в стратегічному вимірі.

Найбільш показовим залишається реакція Путіна, який, коментуючи «теракти», демонстративно обійшов увагою цю операцію. Вочевидь, масштаб втрат не вписується в офіційний наратив Кремля, тому «Павутина» залишилась поза публічним полем РФ.

Тим часом у НАТО хочуть змінити правила витрат.