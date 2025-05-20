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Трамп анонсував «прогрес» в українському питанні після розмови з Путіним: подробиці

Лідер Америки Дональд Трамп розповів про те, як в нього пройшла розмова із Путіним.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Дональд Трамп
Критика Байдена, відносини з Путіним і війна в Україні: що сказав Трамп в інтерв’ю Ілону Маску

У Рожевому саду Білого дому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку гучних заяв, які викликали значний резонанс як у дипломатичних колах, так і в аналітичному середовищі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на CNN.

Під час неформального брифінгу з представниками американських ЗМІ він розповів про свою розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, яка відбулася 19 травня і тривала понад дві з половиною години.

Цю розмову Трамп охарактеризував як таку, що мала «елементи прогресу», хоча точний зміст обговорення залишився за зачиненими дверима.

Президент США наголосив, що у ході бесіди були порушені питання, пов’язані із війною Росії проти України, яку він охарактеризував як катастрофу, що забирає життя «п’яти тисяч молодих людей щотижня».

Така оцінка втрат свідчить не лише про занепокоєння гуманітарною складовою конфлікту, але й про прагнення Вашингтона повернути дипломатичну ініціативу у свої руки. Трамп зазначив, що паралельно ведуться переговори з європейськими лідерами задля пошуку механізмів деескалації, проте надав особливої ваги саме двосторонній комунікації з Кремлем.

Особливе занепокоєння викликала заява Трампа, у якій він підтвердив, що на його думку, Путін «хоче миру» з Україною. Це твердження різко контрастує з аналітичними оцінками американських та європейських експертів, які неодноразово вказували на відсутність реальної зацікавленості Кремля у завершенні війни без значних геополітичних поступок з боку Києва.

Ба більше, відповідаючи на запитання журналістів, чи довіряє він Путіну, Трамп однозначно заявив: «Так», що викликало хвилю критики серед союзників України.

Тим часом у ЄС новий план щодо Путіна.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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