В мире

Ізраїль поставив ультиматум ХАМАС: що хочуть зробити

Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
0 0
Прапор Ізраїлю
Прапор Ізраїлю

Ізраїльська армія готова до активізації військових дій у Секторі Газа у разі, якщо радикальне угруповання ХАМАС не погодиться на умови звільнення заручників.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The Times of Israel.

Про це чітко заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, підкресливши рішучість уряду в досягненні стратегічних цілей.

«Сотні тисяч палестинців уже евакуйовано, а десятки відсотків території Гази включені до зон безпеки, контрольованих Армією оборони Ізраїлю», – зазначив Кац, посилаючись на створення буферної зони вздовж кордону.

Головна мета дій ЦАХАЛ – максимальний тиск на ХАМАС для досягнення домовленостей щодо звільнення заручників.

«Якщо ХАМАС і надалі відмовлятиметься від компромісу, наші дії лише посилюватимуться», – резюмував міністр.

Ця позиція Ізраїлю свідчить про готовність до довготривалої фази конфлікту, де гуманітарні аспекти залишаються другорядними перед питанням національної безпеки.

На цьому фоні повідомлялося, що Іран на межі конфлікту.

теги
Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
0 0

Материалы по теме

Прапор США

Анонсований новий раунд переговорів із РФ: у США розкрили основну їх суть

4 недели ago
Дональд Трамп

У США зробили заяву про завершення війни в Україні: офіційна заява Келлога

4 недели ago
Дональд Трамп

Трамп зробив нову заяву щодо 30-денного перемир’я: президент про рішення РФ

4 недели ago
США

США обговорюють із РФ новий план співробітництва з «Газпромом»: подробиці

14 марта, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button