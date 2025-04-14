Ізраїль поставив ультиматум ХАМАС: що хочуть зробити

Ізраїльська армія готова до активізації військових дій у Секторі Газа у разі, якщо радикальне угруповання ХАМАС не погодиться на умови звільнення заручників.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The Times of Israel.

Про це чітко заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, підкресливши рішучість уряду в досягненні стратегічних цілей.

«Сотні тисяч палестинців уже евакуйовано, а десятки відсотків території Гази включені до зон безпеки, контрольованих Армією оборони Ізраїлю», – зазначив Кац, посилаючись на створення буферної зони вздовж кордону.

Головна мета дій ЦАХАЛ – максимальний тиск на ХАМАС для досягнення домовленостей щодо звільнення заручників.

«Якщо ХАМАС і надалі відмовлятиметься від компромісу, наші дії лише посилюватимуться», – резюмував міністр.

Ця позиція Ізраїлю свідчить про готовність до довготривалої фази конфлікту, де гуманітарні аспекти залишаються другорядними перед питанням національної безпеки.

На цьому фоні повідомлялося, що Іран на межі конфлікту.