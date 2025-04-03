Іран на межі конфлікту: закриття повітряного простору та мобілізація військ

Іран зробив кроки, що вказують на можливу ескалацію конфлікту з США. За повідомленням агентства Mehr, уряд Ірану прийняв рішення закрити свій повітряний простір і перевести збройні сили на найвищий рівень готовності.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на ЗМІ Ізраїлю.

Це рішення було обґрунтоване необхідністю захисту національної безпеки у зв’язку з наближенням можливої загрози з боку США. Водночас іранські державні ЗМІ не підтвердили факт закриття повітряного простору, що піднімає питання про реальну масштабність загрози і мотиви такого кроку з боку Ірану.

Іранські військові, однак, заявили про готовність до будь-яких варіантів розвитку подій, що свідчить про високий рівень напруги в регіоні.

Це рішення може бути частиною більш широкої стратегії, спрямованої на підготовку до можливих військових дій.

У разі реального конфлікту між США і Іраном, такі кроки можуть суттєво змінити ситуацію в регіоні, впливаючи не тільки на безпеку Близького Сходу, а й на глобальну політичну та економічну ситуацію.

Зазначимо, що це не перший випадок підвищення готовності іранських сил до можливих військових дій. Раніше Іран вже неодноразово здійснював заяви про посилення оборонних заходів через загрози з боку США та їх союзників.

Проте закриття повітряного простору — це надзвичайно серйозна міра, яка може бути сигналом про те, що Іран готується до більш рішучих дій, якщо ситуація буде погіршуватися.

Нагадаємо, делегація військових Британії та Франції відправиться до України.