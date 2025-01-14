Занепокоєння через ядерну зброю наростає: як світ готується до можливих сценаріїв

Контроль над озброєннями слабшає, держави нарощують свої ядерні запаси, а загроза поширення небезпечної зброї стає дедалі реальнішою.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на The Wall Street Journal.

Хоча стратегічні арсенали скорочувалися, зростає занепокоєння через тактичну ядерну зброю. Вона має меншу потужність і може використовуватися в локальних конфліктах. Росія неодноразово натякала на можливість застосування такої зброї у війні з Україною, розширюючи умови її використання.

Поширення ядерної зброї

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї втрачає свою ефективність. Хоча більшість країн підписали його, деякі залишаються осторонь, а Північна Корея і зовсім вийшла з угоди. Іран стрімко наближається до створення власного ядерного арсеналу, а Саудівська Аравія, ймовірно, наслідуватиме його приклад.

Нові виклики для США

У світлі нових загроз США можуть переглянути свою стратегію ядерного стримування. Нещодавнє рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати західні ракети проти Росії може свідчити про те, що страх перед ядерною загрозою з боку Москви більше не диктує дії Вашингтона.

Світ стоїть на порозі нової ери, де ядерна зброя знову стає ключовим елементом глобальної політики та конфліктів.

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