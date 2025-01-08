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Війна Ізраїлю і Туреччини неминуча? ЗМІ розповіли, що вже назріває

Карина Шевченко Send an email 1 день ago
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Ізраїль
Чому Ізраїль вводить «надзвичайний стан»

Народ і армія Ізраїлю повинні готуватися до можливої війни з Туреччиною, оскільки загроза від ісламістського режиму Ердогана може «перевершити навіть виклик Ірану».

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Jerusalem Post.

Автори матеріалу зазначають, що урядовий ізраїльський комітет Нагеля нещодавно заявив, нібито офіційна Анкара прагне відновити свій вплив часів Османської імперії, а це з високою ймовірністю загрожує початком збройного конфлікту з Єрусалимом.

Також підкреслюється, що у своєму протистоянні з Ізраїлем турки можуть об’єднатися з Сирією, де прийшло до влади лояльне до Анкари керівництво.

Минулої неділі, 5 січня, комісія провела зустріч із прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, главою Міноборони Ісраелем Кацом та іншими топчиновниками країни. Обговорювали превентивні заходи з підготовки до гіпотетичної війни з Туреччиною.

«Спостерігаємо фундаментальні зміни на Близькому Сході. Іран тривалий час був нашою найбільшою загрозою, але на арену виходять нові сили, і ми маємо бути готовими до несподіванок», — нещодавно наголосив Нетаньяху, цитату якого наводить видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп оприлюднив карту США з «новим 51-м штатом»: і це не Гренландія (фото).

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Карина Шевченко Send an email 1 день ago
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