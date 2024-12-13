Трамп погрожує застосуванням ядерної зброї: якій країні адресована його заява

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп почав говорити про потенційне використання ядерної зброї та загрозу, яку вона може нести для світу. Що саме він мав на увазі у своїй гучній заяві, розповідає Первая Лента з посиланням на ТСН.

Нова заява Трампа

Через присутні рівень напруженості та кількість залякувань, які почали ширитись світом, Дональд Трамп зробив нову заяву. У своєму нещодавньому зверненні, яке опубліковане в соцмережі X, новообраний президент Сполучених Штатів підкреслив небезпеку сучасної зброї, з якою зіткнулося людство.

«У нас тривають війни, яких у нас не було. У нас відбувається багато речей, яких у нас не було, які ніколи не мали б відбутися. Але тепер вони сталися. І я хочу їх вирішити», – заявив Трамп.

Особливої уваги він надав загрозі, яку становить ядерне озброєння. За його словами, масштаби руйнувань, спричинені використанням ядерних боєприпасів, змушують замислитися щодо неминучих наслідків для світу.

Читайте також: Лукашенко почав вихвалятися розміщенням ядерки і «Орєшніка»: які умов він висунув Путіну

США готові завдати превентивних ударів

Після такої гучної заяви видання The Wall Street Journal написало, що таким чином, новообраний президент США розглядає варіанти перешкоджання Ірану у створенні ядерної зброї. У виданні не виключають можливістю превентивних авіаударів.

На їхню думку, це може стати кроком до порушення давньої політики стримування Тегерана за допомогою дипломатії та санкцій.

Варіант воєнного удару по ядерних об’єктах Ірану наразі має серйозних розгляд серед деяких членів перехідної команди Трампа, які зважують падіння режиму президента Башара Асада в Сирії, майбутнє військ США в сирійському регіоні та знищення Ізраїлем повстанців-проксі «Хезболли» та ХАМАСу.

Послаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття роботи Тегерана над ядерною програмою, яка активно розвивається, активізували делікатні внутрішні дискусії. Однак усі обговорення цього питання залишаються на ранніх стадіях.

Раніше ПЛ писала про те, які країни можуть відправити свої війська в Україну для миротворчої місії.