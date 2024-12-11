Лукашенко почав вихвалятися розміщенням ядерки і «Орєшніка»: які умов він висунув Путіну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив начебто про наявність в країні ядерних боєголовок. Наразі він, мовляв, намагається знайти полігон для розміщення так званого «Орєшніка». Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Під час свого виступу у вівторок, 10 грудня, він з притаманною йому помпезністю, розповів про те, що Білорусь тепер має ядерну зброю.

«Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток одиниць. Багато хто пише: «А, це жарт, ніхто нічого не ввіз». Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, означає, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли», — зазначив Лукашенко.

Тепер самопроголошений білоруський президент шукає полігон де можна розмістити ракетний комплекс «Орєшник».

Яку умову він висунув Путіну

Лукашенко, продовжуючи свою браваду, заявив, начебто висунув умову Путіну. Мовляв, Мінськ, а не Москва, прийматиме рішення, куди буде націлена російська ядерна ракета.

«Розмістимо і націлимо. Моя умова Путіну була одна: «Цілі визначати будемо ми в Білорусі, не росіяни. Але експлуатувати допоможете». Тобто разом будемо натискати на кнопку, не дай Боже, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми», — наголосив Олександр Лукашенко.

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