Участь КНДР у війні: у НАТО розповіли, що чекає Росію

А участь солдат КНДР у війні тільки збільшить втрати серед російських військових.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Рютте заявив, що війська Північної Кореї залучено у бойові дії в Курській області, що саме собою показує на значну ескалацію війни. Водночас він впевнений, що використання північнокорейських солдат в війні проти України призведе до більших втрат у російському війську, адже західні союзники посилять свою допомогу Україні.

«Але використання військових сил КНДР в Курській області означає, що велика кількість росіян втратять життя в цій путінській війні. Тому що український народ бореться, він є стійким, і союзники в НАТО будуть надалі боротися за свободу України», — сказав генсек НАТО.

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За словами Рютте, сьогодні союзники говорили про додаткову військову підтримку України. Він закликав усіх західних партнерів України бути залученими до цієї ситуації.

Участь КНДР у війні проти України

Варто нагадати, що Північна Корея відправила декілька тисяч солдатів на територію Росії для участі у війні проти України. За доповіли в ГУР, деякі військові КНДР вже перебувають на Курському напрямку.

Через це Південна Корея розглядає можливість зняти заборону на постачання до України летальної зброї.

Раніше ПЛ писала про те, чому КНДР підірвала дороги, які з’єднують її з Південою Кореєю.