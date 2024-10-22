У Судані збили російський літак: хто був на борту та що перевозили

За попередньою інформацією, літак був збитий у зоні бойових дій — у Дарфурі.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Спочатку російське посольство повідомляло про збиття вантажного літака на заході Судану, до складу екіпажу якого нібито входили російські громадяни. Також повідомлялося, що російське посольство перебуває в контакті з суданською владою і вживає всіх необхідних дій для з’ясування обставин цього інциденту.

За повідомленням ЗМІ, невідомі намагались осліпити пілота літака російської авіакомпанії. Екіпаж повідомив, що кабіна пілотів була освітлена зеленим лазером із висотної будівлі. Всупереч ситуації, що склалася, командир повітряного судна продовжив політ.

Російське видання «Astra» повідомило про те, що вантажний літак, ймовірно, помилково уражений. Літак Іл-76 збили в районі Малха у Північному Дарфурі.

Хто був на борту літака

За попередніми даними, він міг бути збитим бійцями RSF. За однією з версій, на борту знаходилась зброя. Серед екіпажу перебував громадянин РФ та Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але у складі екіпажу Іл-76 знаходиться 5 осіб.

Згодом з’явилася інформація про те, що на борту збитого в Судані літака, ймовірно, був головний інженер компанії Airline Transport Incorparation FZC, громадянин РФ Віктор Гранов. Разом із ним знаходився ще один росіянин, Антон Селиванець. За даними ЗМІ, Гранов керував раніше ЗАТ «Авіакомпанія «Пілот», а також був головним інженером Airline Transport Incorporation FZC, зареєстрованим у Дубаї.

Селиванець у 2014 році працював на АТ «Уралтехнобуд-Туймазихіммаш» зварювальником, а потім перекваліфікувався у авіаінженери.

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