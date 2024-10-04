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Українські дрони атакували ще дві нафтобази в Росії: що відомо

Українські бійці провели чергову успішну операцію по знищенню критично важливих об’єктів у РФ.

Арина Марченко Send an email 16 часов ago
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Атака на нафтобази в РФ
Українські дрони атакували ще дві нафтобази в Росії: що відомо

В ніч на 4 жовтня Сили оборони України здійснили атаку на черговий військовий об’єкт на території РФ. Йдеться про базу зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт», що розташований неподалік населеного пункту Анна Воронезької області.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Як зазначається, в районі об’єкта повідомляли про роботу російського ППО. Зафіксовано влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. А результаті атаки, вміст резервуару спалахнув та викликав пожежу.

Також, у Пермському краї (РФ) цієї ночі, 4 жовтня, повідомили про пожежу на базі для зберігання нафтопродуктів. Площа загоряння охопила 10 тисяч метрів квадратних.

Надзвичайна ситуація у Пермському краї, що входить до складу Приволзького федерального округу, сталася у промзоні села Осенці, яке розташоване поблизу міста Перм.

За словами російського міністерства, для ліквідації пожежу залучили більше  60 пожежників та майже два десятки одиниць техніки.

За попередніми даними, внаслідок потужної пожежі на нафтобазі ніхто не постраждав.

При цьому причина займання наразі залишається невідомою, заявляють у російському МНС.

Також надзвичайники повідомляються про ліквідацію пожежі.

В інтернеті з’явились кадри потужної пожежі під Перм’ю.

Раніше ПЛ писала, що новий генсек НАТО прибув до Києва і зробив заяву про членство України в НАТО.

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Арина Марченко Send an email 16 часов ago
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