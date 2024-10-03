Новий генсек НАТО прибув до Києва і зробив заяву про членство України в НАТО
У четвер, 3 жовтня, Марк Рютте, який змінив Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО, прибув до Києва з офіційним візитом.
Він провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і зробив заяву щодо вступ України до НАТО.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Генсек нагадав, що наостанньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні союзники домовились, що український шлях до членства в НАТО є незворотним. Рютте запевняє, що Україна зараз, як ніколи раніше, близька до НАТО і має комплексний пакет допомоги, який допомагає їй впроваджувати реформи.
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Він також додав, що сьогодні багато людей працюють з українцями над покращення та впровадженням реформ.
Генсек висловив упевненість, що Україна обов’язково стане членом НАТО і Росія не матиме права вето на це.
Рютте зазначив, що Україна з кожним днем стає сильнішою і готовою до вступу до Альянсу.
«Я думаю, цей день настане. Україна стане повноправним членом НАТО. Росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето», — заявив він.
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