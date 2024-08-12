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Новий лідер ХАМАС запропонував Ізраїлю неочікувану угоду

Деякі партнери прем'єра по коаліції наполягають на тому, що Ізраїль не повинен укладати угоду з ХАМАСом.

Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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Ізраїль, ХАМАС
Новий лідер ХАМАС запропонував Ізраїлю неочікувану угоду

Новий глава проіранського радикального угруповання ХАМАС Ях’я Сінвар, якого називали проблемою та викликом для Ізраїлю, запропонував неочікувану угоду. Через єгипетських і катарських посередників він передав офіційним особам Ізраїлю повідомлення з пропозицією про угоду про припинення вогню.

Про це пише Первая Лента з посиланням на CNN.

Варто зазначити, що Сінвар передав пропозицію ізраїльтянам напередодні важливого саміту, проведення якого запланована на кінець тижня. Чи погодиться на цю угоду прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, наразі не відомо.

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Посилаючи на свої джерела, виданняпише, що союзники прем’єра підтримують таку пропозицію. Ба більше, очевидно й сам ізраїльський прем’єр-міністр готовий на угоду. Водночас головний безпековий орган країни налаштований більш скептично, враховуючи те, що Нетаньягу отримає шалений спротив з боку ультраправих міністрів. Окрім цього, офіційні особи США почали тиснути, закликаючи до угоди про припинення війну.

Також Форум сімей заручників і зниклих безвісти закликав Ізраїль і ХАМАС укласти угоду щодо припинення війни та обміну заручниками. Там вважають, що угода є єдиним способом повернути заручників додому живими. Але деякі партнери прем’єра по коаліції вже дали зрозуміти, що Ізраїль не повинен іти на цю угоду з ХАМАСом.

Раніше ПЛ писала про те, чому у Венесуелі спалахнули масштабні протести.

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Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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