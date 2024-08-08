Третя доба боїв у Курській області: що відбувається зараз у Суджі і як коментують ситуацію в Офісі президента

Зіткнення вже фіксуються на території Суджі, контроль над дорогами навколо міста війська РФ втратили. Також окупанти скаржаться, що ЗСУ нібито вже підійшли до селища Коренево, розташованого за три десятки кілометрів від кордону України.

Що зараз відбувається в Курській області та де наразі тривають бої, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Де зараз йдуть бої

Російські ЗМІ повідомляють, що зайнята нібито українськими силами територія охоплює вже 350 кв. км. В Інституті вивчення війни створили карту бойових дій у регіоні, на якій можна побачити про які саме населені пункти може йти мова.

Аналітики ISW вважають, що нібито українські військові зайняли вже 11 населених пунктів, серед яких:

Ніколаєво-Дар’їно (1,5 кілометра на північ від кордону з Сумською областю);

Дар’їно (3 кілометри на північ від кордону з Сумською областю);

Свердликово (на схід від району Ніколаєво-Дар’їно-Дар’їно).

Крім того, ЗСУ нібито вже знаходяться у межах Любимівки (8 кілометрів на північ від кордону з Сумською областю) і намагаються просунутися вздовж траси 38К-030 Суджа-Кореново, перебуваючи за 10 км від державного кордону.

Журналісти «Радіо Свобода» теж показали карту боїв у Курській області, але інтерактивну. На ній серед іншого також місцями, охопленими боєзіткненнями, помічені такі населені пункти: Мала Локня, Козача Локня, Кругленьке, Івниця.

Тим часом так звані російські воєнкори повідомляють про «просування українських сил як на північний захід, так і на південний схід уздовж траси». За словами аналітиків, ЗСУ вдалось захопили в полон понад 40 російських військових на КПП «Суджа».

Близький до Міноборони РФ Telegram-канали «Рибар» повідомляє, що «українські формування зайняли західну половину Суджі», взяли під свій контроль дороги навколо міста, а у самому місті тривають стрілецькі бої, у тому числі на східних околицях. Паралельно пропагандистське видання Readovka інформує й про бої в Козачій Локні — на північ від Суджі.

Як пише російське опозиційне видання «Медуза», ЗСУ підійшли до Коренево. Варто зазначити, що Коренево знаходиться у 30 км від кордону з Україною, його населення становить близько 5 тисяч осіб.

Раніше ми писали про те, як розгорталися події в Курській області.

Росіяни скаржаться на постійні обстріли в Курській області

Вночі в області кілька разів оголошували ракетну тривогу. Місцева влада не коментує інформацію про так зване посування українських сил, а виконуючий обов’язки губернатора Курської області Олексій Смирнов обмежився коротким повідомленням про те, що за минулу ніч над регіоном ППО «збила» 5 ракет і 6 безпілотників.

Тим часом росіяни скаржаться, що вони не можуть зв’язатися зі службою 112, щоб повідомити про екстрену ситуацію, а також отримати консультації щодо поведінки в умовах НС.

Реакція Міноборони РФ

Попри це у Міноборони РФ продовжують заспокоювати росіян, стверджуючи, що «просування противника не допущено». Але визнають, що бої продовжують тривати у Суджанському та Коренівському районах. Мовляв, російські війська припиняють так звані «спроби ЗСУ прорватися углиб на Курському напрямку».

Як коментують ситуацію в Офісі президента

В Офісі президента України своєю чергою зазначають, що причиною будь-яких ескалацій та обстрілів, зокрема й на території самої Росії, включно з Курською та Білгородською областями, є сам факт безумовної агресії РФ, відповідальність за яку несе особисто Путін.

«Росія незмінно вважала, що на неї заборонні норми права не поширюються й тому вона має змогу безкарно атакувати території країн-сусідів і лицемірно вимагати… недоторканності своїх територій. Але війна — це ж бо війна, у якої свої правила, і в якій агресор завжди пожинає відповідні плоди», — прокоментував події у Курській області радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Раніше ПЛ писала про те, хто завадив Україні провести спецоперацію на території РФ у День ВМФ.