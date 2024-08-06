Черговий прорив кордону з РФ? Що зараз відбувається в Курській та Бєлгородській областях та хто за цим стоїть

На відміну від минулих рейдів, які влаштовували російські добровольці, першими про події повідомила влада РФ. Там заявили, что нібито йдуть бої на кількох напрямках і «неспокійно» вже й у Бєлгородській області.

Що зараз відбувається в Курській та Бєлгородській областях і хто за цим стоїть, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Що передувало

Перед тим, як в мережі почали писати про прорив кордону з РФ, місцева влада рано вранці заявляла про сильний обстріл прикордонного міста Суджа, що знаходиться неподалік Сумської області. В. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про нібито п’ятьох поранених та кілька пошкоджених житлових будинків. При цьому в самому Курську через ракетну небезпеку зупинився громадський транспорт.

Міноборони РФ своєю чергою заявило про так зване «збиття» 13 безпілотників над територією Курської області та 9 — над Бєлгородською.

Втім, місцеві жителі запевняють, що не все так, як відзвітувала влада. Очевидці скаржаться на численні руйнування в Суджі та поширюють кадри в соцмережі.

Що відомо про можливий прорив кордону в Курській та Бєлгородській областях

Вранці російські пабліки масово почали розповсюджувати інфомарцію про нібито «прорив ЗСУ» кордону з Росією в районі Курської області. Один з пропагандистських ресурсів навіть назвав напрямок, за яким відбуваються атаки – нібито йдеться про Миколаєво-Дар’їно — Дар’їно та АПП «Суджа» — Гоголівка. Російські воєнкори пишуть, що бої нібито йдуть «на кількох ділянках держкордону».

Російський Telegram-канал Mash вже вигадав історію про «українську ДРГ», яка нібито»у складі близько 100 осіб на важкій техніці приблизно о 9-й ранку спробувала зайти на територію РФ» у Суджанському районі. Водночас пропагандисти стверджують, що «прориву не було допущено».

Тим часом з’явилася реакція місцевої влади. В. о. губернатора Курської області заспокоює, що «здійснити прорив українським військам» не дають російські прикордонники.

Він також звернувся до співвітчизників із попередженням про те, що нібито «найближчим часом з’являтиметься багато різних інформаційних вкидів» і закликав «не піддаватися на дії провокаторів».

Натоміст, за словами російських воєнкорів, що нібито «ЗСУ прямують у бік Гончарівки Суджанського району» на важкій техніці.

Як події прокоментувала українська сторона

Наразі з боку України не надходило жодних підтверджень тому, що бої точаться в прикордонні Курської області. Видання звернулося за інформацією до представників Сил оборони України, але там не надали жодних коментарів з приводу цієї ситуації.

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