Украинский продюсер, сбежавший в Москву, похвастался российским паспортом

Об этом рассказывает Первая Лента со ссылкой на сообщение предателя в Telegram.

Стоит отметить, что украинский продюссер Юрий Бардаш уже давно находится в России и поддерживает войну против Украины, считая, что здесь «территория террора».

«Я достаю из широких штанин», — подписал он фото на фоне российского диктатора Владимира Путина и с паспортом РФ.

Известно, что Бардаш является уроженцем Алчевска Луганской области и некоторое время он был очень популярен в Украине. Он работал со многими коллективами, в том числе с Wellboy, а также придумал свой собственный сольный проект, но затем сбежал в Россию.

Интересно, что вторая жена Бардаша — модель Лиза, которая, кстати, родила ему ребенка, бросила его из-за позиции относительно войны в Украине.

Сейчас Бардаш живет в Москве и продолжает негативно высказываться об Украине и ее гражданах.

Напомним, победительница шоу «Битва экстрасенсов» подала в суд на украинскую стендаперку.