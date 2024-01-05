ЦАХАЛ уничтожила подпольный завод ХАМАС по производству оружия

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на The Times of Israel.

По информации Армии обороны Израиля, за прошедшую неделю военнослужащие провели рейд на территорию ХАМАСа, где выявили несколько туннельных шахт. Они вели к подземной сети протяженностью в сотни метров.

Кроме того, бойцы обнаружили тайник с оружием, среди которого – минометы, гранаты и РПГ.

Представители ЦАХАЛа отметили, что рядом с этим местом они обнаружили еще несколько тоннельных шахт, которые вели к другой подземной сети разветвленных тоннелей.

По заявлениям военных, в туннелях были установлены взрывные люки, за которыми военнослужащие обнаружили завод, на котором производилось оружие. В подземном помещении находились станки, охлаждающие вентиляторы, взрывчатые вещества и ракетное топливо.

Позднее туннели уничтожили саперы.

Стоит напомнить, что боевики ХАМАСа 7 октября напали на Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию «Железные мечи» и наносил удары по местам террористов в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожил главную сеть туннелей ХАМАСа.