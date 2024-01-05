В мире

ЦАХАЛ уничтожила подпольный завод ХАМАС по производству оружия

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 5 января, 2024
0 1 минута чтения

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на The Times of Israel.

По информации Армии обороны Израиля, за прошедшую неделю военнослужащие провели рейд на территорию ХАМАСа, где выявили несколько туннельных шахт. Они вели к подземной сети протяженностью в сотни метров.

Кроме того, бойцы обнаружили тайник с оружием, среди которого – минометы, гранаты и РПГ.

Материалы по теме

Представители ЦАХАЛа отметили, что рядом с этим местом они обнаружили еще несколько тоннельных шахт, которые вели к другой подземной сети разветвленных тоннелей.

По заявлениям военных, в туннелях были установлены взрывные люки, за которыми военнослужащие обнаружили завод, на котором производилось оружие. В подземном помещении находились станки, охлаждающие вентиляторы, взрывчатые вещества и ракетное топливо.

Позднее туннели уничтожили саперы.

Стоит напомнить, что боевики ХАМАСа 7 октября напали на Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию «Железные мечи» и наносил удары по местам террористов в Секторе Газа.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожил главную сеть туннелей ХАМАСа.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 5 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Ізраїль хоче домовитися про тижневе перемир’я з бойовиками ХАМАС

3 недели ago

«Виникне нова ситуація»: президент Чехії заявив про «значні зрушення» у війні в Україні у наступному році

3 недели ago

В Исландии извергается вулкан: эвакуировали целый город

3 недели ago

Росія має проблеми з виробництвом ракет: українські партизани здобули секретну інформацію

3 недели ago
Back to top button