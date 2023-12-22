ЦАХАЛ знищила головну мережу тунелів ХАМАС

Вони розміщувалися під площею Палестини в престижному районі міста Газа.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Times of Israel.

Ізраїльські військові розповіли, що в цій мережі тунелів переховувалися найвищі посадовці ХАМАС, коли бойовики терористичного угрупування напали на Ізраїль 7 жовтня.

Зазначається, що підземна мережа з’єднувала будинки, офіси та квартири-схованки високопосадовців ХАМАС, у тому числі лідера військового крила терористичного угруповання Мухаммеда Дейфа та його найвищого чиновника в Газі Ях’ї Сінвара.

Армія оборони Ізраїлю стежила за тунелями протягом останніх днів після попередньої розвідки. Їх знищенням займався елітний бойовий інженерний підрозділ «Яхал» і 401-ша бронетанкова бригада.

За словами ізраїльських військових, тунелі розміщувались у престижному районі Рімаль у місті Газа, який до війни вважався центром владної еліти анклаву. Там проживали високопосадовці терористичного угруповання разом зі своїми сім’ями. В тунелях вони ховались під час атаки на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Як повідомляється, в житлових приміщеннях, обладнаних у тунелях, було виявлено запаси їжі та води. Ізраїльські військові назвали цей комплекс як «підземне місто терору», з’єднане з іншими важливими об’єктами підземної інфраструктури в секторі Гази.

Нагадаємо, Ізраїль запропонував ХАМАС нове перемир’я, однак бойовики відмовили.