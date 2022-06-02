Украина должна победить в этой войне — министр иностранных дел Германии

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в программе немецкого общественного телевидения «Markus Lanz» был задан вопрос об осторожных заявлениях канцлера Олафа Шольца о том, что Россия не может выиграть войну.

В ответ глава германской дипломатии сформулировала цель войны и в этом вопросе пошла дальше канцлера, заявив, что: «Украина должна победить в этой войне. Конечно, Россия не может выиграть эту войну, она должна проиграть ее стратегически», — заявила немецкий министр, пишет Первая Лента.

Россия, по ее мнению, нарушает международное право: «В Украине хотят разрушить мир. Поэтому Украина не может проиграть ни при каких обстоятельствах — то есть: Украина должна победить», — заявила глава МИД Германии.

Война в Украине продолжается уже более трех месяцев и может продлиться еще дольше, предупредила Бэрбок.

По ее оценке, Путину не удалось достичь своей цели по захвату Украины, поэтому теперь цели России изменились. «Сейчас они полностью сосредоточены на Донбассе, ведут войну на уничтожение», — отметила Бербок.

«Президент России Путин хочет жестоко продолжить эту войну в ближайшие недели и месяцы», — считает Анналена Бербок. «Не может быть, чтобы в какой-то момент мы сказали: мы не можем и не хотим больше этого делать. Мы не должны отказываться от Украины, потому что тогда победит Путин».

Ранее мы сообщали, что Германия хочет передать Украине современную систему ПВО.