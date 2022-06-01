Шольц хочет передать Украине современную систему ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы ПВО для борьбы с российскими агрессорами. Кроме того, украинские вооруженные силы будут обеспечены современной РЛС слежения, способной обнаруживать артиллерию, заявил Шольц в среду в Бундестаге.

Он также заявил, что Германия поддержит объявленную США поставку Украине реактивных систем залпового огня «в соответствии с нашими техническими возможностями», пишет Первая Лента.

По словам Шольца, система ПВО представляет собой IRIS-T от производителя Diehl. Это самая современная система ПВО, которая есть у Германии. «Это позволит Украине защитить целый город от налетов российской авиации», — сказал Шольц. Украина уже давно запрашивает поставку зенитных комплексов для защиты от атак российских истребителей, вертолетов, ракет или беспилотников.

IRIS-T — это крылатые ракеты, которые могут запускаться с самолетов или наземных мобильных зенитных комплексов. В середине 2000-х они были одними из самых современных ракет малой дальности в мире. Канцлер Шольц оставил открытым вопрос о том, хочет ли Германия также поставить Украине систему ПВО IRIS-T SLM.

Ранее мы сообщали, что Швейцария не согласилась на передачу своей бронетехники Украине.