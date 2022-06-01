В мире

Турция хочет изменить международное название страны

Хотят, чтобы был именно турецкий вариант названия.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 1 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад

Мы попросили ООН и другие организации, чтобы международное название нашей страны впредь было не «Turkey» (с английского), а «Turkiye» (с турецкого), — заявил глава дипломатии Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит агентство «Anatolia».

«Мы подготовили почву для этого изменения. Мы дали возможность Организации Объединенных Наций, другим международным организациям и странам увидеть, как выглядит это изменение (на практике) миллионов человек», — сказал турецкий министр, пишет УРА-Информ.

Он добавил, что турецкие товары, предназначенные для экспорта, теперь будут использовать слова «made in Turkiye» вместо «made in Turkey».

В июле 2016 года правительство Чехии решило внести аналогичное изменение. В дополнение к официальному международному названию страны «Республика Чехия» также может использоваться термин «Чехия».

Ранее мы сообщали, что Шольц портит репутацию Германии.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 1 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Виктор

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