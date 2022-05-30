Шольц портит репутацию Германии — СМИ критикуют поддержку Украины

Правительство в Берлине, несмотря на заявления о крупномасштабных поставках вооружений в Украину, на самом деле отправляет лишь небольшую военную технику. Все это происходит за фасадом высоких деклараций.

Канцлер Олаф Шольц портит репутацию немецкой политики, пишет ежедневная газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», отмечает Первая Лента.

— Во-первых, министр обороны Кристин Ламбрехт увидела пять тысяч касок в январе как очень четкий сигнал поддержки. Канцлер Олаф Шольц затем неделями качал головой, когда его спрашивали о тяжелом вооружении. Лидеру его парламентской группы Рольфу Мютцениху не понравился весь милитаристский тон дискуссии о войне, — вспоминала немецкая газета.

По данным газеты, только в конце апреля немцы объявили о поставках оружия. Но это происходит очень вяло. Примером того, как работает Берлин, является обмен танками с Польшей, который идет очень медленно. В ответ на жалобу немцы ответили, что «это невозможно сделать одним нажатием кнопки и что произошли недоразумения».

Кроме того, были обещаны «Гепарды», хотя уже в феврале говорилось, что боеприпасов к ним нет.

«В итоге было обещано аж семь самоходных гаубиц. Но только что получили известие, что уже два месяца Германия не поставляет в Украину даже легкую технику, а только мелкое снаряжение типа гранат и снарядов», — сообщили источники газеты.

Ранее немецкая пресса писала о том, что Германия становится посмешищем международной политики из-за Украины.