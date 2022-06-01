Стало известно, какую часть Северодонецка контролируют ВСУ

На данный момент Северодонецк является одним из самых напряженных пунктов войны в Украине. Российская армия намерена захватить город и бросает туда фактически все силы.

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал о том, что сейчас происходит в городе. Он отметил, что по последним данным ВСУ контролируют 30 процентов города, на 70 процентах находятся оккупанты, пишет Первая Лента.

Он добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию, город полностью не находится под контролем оккупантов и ВСУ делают все возможное, чтобы защитить свои территории.

«Орки контролируют 70% Северодонецка», — заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что часть украинских войск отошли на более выгодные, заранее подготовленные позиции, а еще часть продолжает бои внутри города.

В тоже время он добавил, что Лисичанск полностью под украинским контролем.

Ранее мы сообщали, что американский генерал заявил, что ближайшие недели войны в Украине будут решающими.