Боррель шокирован обстрелом Киева во время визита генсека ООН и премьера Болгарии
По словам Борреля, Россия снова продемонстрировала свое пренебрежение международным правом
Боррель об ударах по Киеву, когда там находился Гутерриш / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шокирован и поражен вечерним обстрелом российскими войсками Киева. Во время атаки в городе с визитом находились генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
Об этом Боррель написал в Twitter.
"Шокирован и поражен российскими ракетными ударами по Киеву и другим городам Украины. Россия снова демонстрирует свое вопиющее пренебрежение международным правом, бомбя город, в то время как там присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вместе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым", – отметил Боррель.
Далее по теме
В РФ призвали уничтожить правительственный квартал в Киеве (видео)
Вчера, 14:33
США запускают ленд-лиз. Как эта программа поможет Украине выиграть войну против России
Вчера, 10:24
День победобесия. В России начали пугать Казахстан судьбой Украины (видео)
Вчера, 18:29
В свою очередь Гутерриш сказал, что он шокирован тем, что РФ обстреляла Киев, пока он находится в городе для переговоров с Зеленским.
Ракетный удар по Киеву
В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.
28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.
"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.
Читайте также:
- Подоляк: ракетный удар по Киеву "ответ из Москвы" Гутерришу?
- В Киеве от ракетного удара оккупантов есть пострадавшие – ГСЧС
По материалам: Сегодня