«Референдумы» о присоединении к РФ в «ЛДНР» и Херсоне планируют в мае – росСМИ

Сотрудники администрации президента РФ не считают, что следует присоединять регионы, но это личное желание Путина

Путин хочет присоединить к РФ украинские территории / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине мая в ОРДЛО могут пройти "референдумы" о присоединении территорий к РФ и создании "Херсонской народной республики". Первоначально "референдумы" были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.

Об этом рассказали три источника Медузы, близкие к администрации президента РФ.

В середине мая в "ЛНР" и "ДНР могут пройти "референдумы" о присоединении к РФ. Два собеседника назвали даты готовящихся референдумов — 14 и 15 мая 2022 года.

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В эти же даты, по информации источников "Медузы", может пройти "референдум" и в Херсонской области, которую частично оккупировала РФ. На голосование планируется вынести вопрос о независимости региона от Украины и создании "Херсонской народной республики". Собеседники издания считают, что она в дальнейшем также может быть присоединена к РФ.

При этом источники "Медузы" отметили, что первоначально "референдумы" были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сменить еще раз по той же причине.

Источники издания, близкие к Кремлю, отмечают: сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять "депрессивные регионы", однако это личное желание "высшего руководства", то есть Путина.

Если пройдет псевдореферендум, Украина выйдет из переговоров

В случае проведения Россией любых псевдореферендумов на территории Украины и в случае гибели защитников и людей в Мариуполе любые переговорные процессы с Москвой прекратятся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро, которую транслировал телеканал Украина 24.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов… Я думаю, это не на пользу дипломатическому процессу. Это мешает окончанию войны дипломатичным путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит про то, что все, что было до этого – все эти встречи дипломатических групп, – все это фикция и такой политический театр. Кстати, с очень плохими актерами", – сообщил лидер Украины.

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По материалам: Сегодня