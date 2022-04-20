Медведчук очень не хочет в Москву — Пионтковский

Российский журналист считает, что в РФ политика ждет уголовное дело

Андрей Пионтковский высказался о судьбе Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Задержанный политик Виктор Медведчук может назвать несколько новых фамилий следствию, считает российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Однако, по мнению эксперта, сегодня кум Путина очень не хочет в Москву. Об этом Пионтковский рассказал в интервью Наталье Влащенко на Youtube-канале «Україна 24».

«Все знали, что они деньги воровали, как эти финансовые потоки шли, кому платили. Ну назовет (Медведчук. – Ред.) еще несколько фамилий. Но все знали прикормленных им политологов, этого украинского квазимодо и певца Кремля Погребинского и Карасева. Всех назовут, на кого деньги шли, и их засудят», — считает журналист.

Пионтковский уверен, что говорить об обмене Медведчука заставляют, сам он этого не делал бы.

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«Я уверен, что Медведчука заставляют говорить что-то об обмене. Он не хочет в Москву, там его посадят в ту же камеру, и это будет дело Суркова-Беседы-Медведчука о растрате», — убежден Пионтковский.

Пионтковский напомнил, что в РФ экс-руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу и бывшего советника Путина Владислава Суркова будут судить за растрату средств. Если бы украинская «операция Путина» увенчалась успехом, они бы получили звания героев, считает Пионтковский.

В сложившейся ситуации банальное обвинение в воровстве – формальное, вышеназванных деятелей судят за провал операции в Украине и неправильное информирование главы Кремля о настроениях украинцев.

Что касается Медведчука, он прекрасно понимает перспективу оказаться с ними в одной камере, уточнил журналист.

Дело Медведчука

12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме, с гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.

Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

По материалам: Сегодня