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«8 самолетов МиГ-29 зигуют»: в России готовятся к параду на 9 мая (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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Несколько самолетов пролетели в виде буквы «Z», также пролетел так называемый самолет судного дня Ил-80

"8 самолетов МиГ-29 зигуют": в России готовятся к параду на 9 мая (видео)

В РФ подготовка к параду на 9 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В России началась подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве. К репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.

"Видео: а это вообще номер, высший пилотаж!! 8 самолетов МиГ-29 зигуют – пролетели в виде буквы "Z"!!" – написал политолог Тарас Березовец в своем Telegram, опубликовав видео.

"8 самолетов МиГ-29 зигуют": в России готовятся к параду на 9 мая (видео)

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Как сообщает российское государственное пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, репетиция парада прошла в подмосковной деревне Алабино. В ней принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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