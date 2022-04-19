«8 самолетов МиГ-29 зигуют»: в России готовятся к параду на 9 мая (видео)
Несколько самолетов пролетели в виде буквы «Z», также пролетел так называемый самолет судного дня Ил-80
В РФ подготовка к параду на 9 мая. Фото: коллаж "Сегодня"
В России началась подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве. К репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.
"Видео: а это вообще номер, высший пилотаж!! 8 самолетов МиГ-29 зигуют – пролетели в виде буквы "Z"!!" – написал политолог Тарас Березовец в своем Telegram, опубликовав видео.
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Как сообщает российское государственное пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, репетиция парада прошла в подмосковной деревне Алабино. В ней принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.
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По материалам: Сегодня