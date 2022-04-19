«8 самолетов МиГ-29 зигуют»: в России готовятся к параду на 9 мая (видео)

Несколько самолетов пролетели в виде буквы «Z», также пролетел так называемый самолет судного дня Ил-80

В РФ подготовка к параду на 9 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В России началась подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве. К репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.

"Видео: а это вообще номер, высший пилотаж!! 8 самолетов МиГ-29 зигуют – пролетели в виде буквы "Z"!!" – написал политолог Тарас Березовец в своем Telegram, опубликовав видео.

Далее по теме

В Стамбуле прогремел мощный взрыв, есть раненые

Вчера, 10:38

Попалась! Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в растрате средств ЕС

Вчера, 04:42

Папа Римский призвал прекратить войну в Украине, не упомянув о России

Вчера, 08:01

Как сообщает российское государственное пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, репетиция парада прошла в подмосковной деревне Алабино. В ней принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.

Читайте другие новости "Сегодня":

В РФ похоронили летчика, который пытался сбежать из Украины на Ми-8

В России придумали, как обходить эмбарго на нефть — что скажет Запад

Остановить Путина может только одно – Жданов

По материалам: Сегодня