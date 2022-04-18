Россияне массово поддерживают насилие в Украине. Что пишут западные СМИ

Сайт «Сегодня» предлагает обзор мировых массмедиа

Власть и народ России потакают насилию против мирного населения Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают героическую оборону Мариуполя, отказ Европы от российского газа и поставки Украине тяжелого вооружения.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

В бою за Мариуполь ликвидирован генерал 8-й армии ВС РФ

Американская газета The Wall Street Journal посвятила статью героической обороне Мариуполя. Как отмечает издание, украинские войска, удерживающие осажденный Мариуполь, отклонили ультиматум Москвы о капитуляции. Российские чиновники 16 апреля заявили, что в бою погиб генерал 8-й армии ВС РФ, отвечавшей за мариупольское наступление. Генерал-майор Владимир Фролов был заместителем командующего 8-й армией. Несколько других генералов уже были убиты в ходе полномасштабной войны, особенно в первые дни кампании.

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ЕС может отказаться от российского газа раньше, чем это планировалось

Информагентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Италии Марио Драги сообщает, что ЕС может сократить энергетическую зависимость от России раньше, чем это планировалось. «Диверсификация возможна и осуществима относительно быстро, ранее того срока, о котором мы думали всего месяц назад», – сказал итальянский премьер после достижения соглашения об увеличении импорта газа из Алжира. Запрета на импорт российского газа и нефти требуют украинские компании: ДТЭК, Укрэнерго и "Нафтогаз Украины". Они запустили специальный проект #StopBloodyEnergy.

Украина заполнила анкету на членство в ЕС

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Украина заполнила анкету на членство в ЕС. Отмечается, что это станет отправной точкой для принятия Европейским Союзом решения о членстве страны. Анкету передала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 8 апреля, пообещав ускорить реализацию стремления Украины стать членом ЕС после вторжения России.

Власть и народ России поддерживают насилие над мирными жителями Украины

Издание The New York Times пишет, что зверства в российско-украинской войне имеют глубокие корни в российской армии. В сочетании с очевидной стратегией бомбардировки гражданских целей российское правительство и, возможно, часть российского общества на самом деле потакают насилию против мирного населения, отмечают многие наблюдатели.

Дать оружие – не значит воевать

Британский журнал The Economist пишет, что предоставление Украине тяжелого вооружения не означает, что НАТО воюет с Россией. Как и в случае с Советским Союзом во Вьетнаме, предоставление оружия – это не то же самое, что воевать. Словакия, уже отправившая Украине зенитную систему С-300, заявила, что может также предоставить истребители МиГ-29 – советскую модель, которой украинские пилоты умеют управлять.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всему миру и попросил дать Украине оружие для отражения российской агрессии.

Также мы информировали, что США намерены предоставить Украине "оружие, которое ей необходимо" для защиты от России.

По материалам: Сегодня