Посольство Испании возвращает свое представительство в Киев

Европейские страны постепенно возвращают свои посольства в столицу Украины

Вскоре дипломаты возобновят работу в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киев через несколько дней вернутся послы Испании. Об этом сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.

"Через несколько дней мы собираемся вновь открыть посольство Испании в Киеве в знак поддержки испанским правительством и обществом украинского народа", – сказал он.

Также он отметил, что Испания вместе с Украиной и решительно выступает против Путина.

По его словам, единство – это главный сдерживающий главу Кремля фактор.

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Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.

Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.

Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.

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По материалам: Сегодня