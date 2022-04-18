Посольство Испании возвращает свое представительство в Киев
Европейские страны постепенно возвращают свои посольства в столицу Украины
Вскоре дипломаты возобновят работу в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киев через несколько дней вернутся послы Испании. Об этом сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.
"Через несколько дней мы собираемся вновь открыть посольство Испании в Киеве в знак поддержки испанским правительством и обществом украинского народа", – сказал он.
Также он отметил, что Испания вместе с Украиной и решительно выступает против Путина.
По его словам, единство – это главный сдерживающий главу Кремля фактор.
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Ситуация с дипломатами
- Посольство Франции в Украине, переехавшее во Львов месяц назад из-за российского вторжения, вернется в Киев
- Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
- Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
- Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
- Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
- Несмотря на начавшуюся войну, украинскую столицу не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.
- 9 апреля стало известно, что из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине.
По материалам: Сегодня