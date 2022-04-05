В Белгороде начали травить голубей из-за угрозы «биологического оружия» из Украины

В России распространяют фейки о биолабораториях в нашей стране

В Белгороде решили по-своему бороться с "мировым заговором". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белгороде россияне потравили голубей, остерегаясь быть атакованными "биологическим оружием" из Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, опубликовав видео.

Что произошло

"Детали: в Белгороде юродивое стадо, одурманенное роспропагандой, решило по-своему бороться с мировым заговором против параши – потравили во дворе голубей. Маразм и стремительную деградацию рашистского населения можно объяснить только одним – ошибкой эволюции!" – написал он.

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Заявление президента

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг очередной фейк оккупантов о том, что якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие.

Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир. Если РФ сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ.

Напомним, ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, все попытки России создать ложные поводы для варварской войны с Украиной обречены на провал.

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По материалам: Сегодня