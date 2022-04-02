В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ
Забирают даже тех людей, кто сидит на скамейке
Некоторые протестующие попытались скрыться от полицейских и спрятаться в кафе. / Фото: Фонтанка.ру, Коллаж: Сегодня
В Москве начались массовые задержания на акциях против войны в Украине.
Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Что происходит
По его словам, полицейские не объясняют причины задержания – забирают даже тех, кто сидит на скамейке.
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В то же время в Санкт-Петербурге в автозаках в результате акции оказалось около 50 человек. Несколько человек попытались скрыться от полицейских и спрятаться в кафе, но их догнали.
/ Фото: Фонтанка.ру
/ Фото: Фонтанка.ру
/ Фото: Фонтанка.ру
Фото – t.me/Tsaplienko.
Фото – t.me/Tsaplienko.
Напомним, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам требуется не менее двух недель.
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По материалам: Сегодня