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В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Забирают даже тех людей, кто сидит на скамейке

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ

Некоторые протестующие попытались скрыться от полицейских и спрятаться в кафе. / Фото: Фонтанка.ру, Коллаж: Сегодня

В Москве начались массовые задержания на акциях против войны в Украине.

Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Что происходит

По его словам, полицейские не объясняют причины задержания – забирают даже тех, кто сидит на скамейке.

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ

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В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ

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В то же время в Санкт-Петербурге в автозаках в результате акции оказалось около 50 человек. Несколько человек попытались скрыться от полицейских и спрятаться в кафе, но их догнали.

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ / Фото: Фонтанка.ру

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ / Фото: Фонтанка.ру

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ / Фото: Фонтанка.ру

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИФото – t.me/Tsaplienko.

В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИФото – t.me/Tsaplienko.

Напомним, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что для массовых протестов против Путина россиянам требуется не менее двух недель.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 48 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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