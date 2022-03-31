Советники Путина не говорят ему правду о реальном положении войск РФ в Украине – СМИ

Президента РФ дезинформируют о ситуации на войне с Украиной и влиянии западных санкций на российскую экономику

Сергей Шойгу (слева) и Владимир Путин (справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Между президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу растет напряженность. Причина напряженности – плохая проинформированность Путина о реальной ситуации с наступлением РФ в Украине.

Об этом сообщили американские чиновники, передает The New York Times.

"Мы считаем, что советники дезинформируют Путина о том, как плохо действуют российские вооруженные силы и как российская экономика страдает от санкций", — заявила журналистам Кейт Бедингфилд, директор по связям с общественностью Белого дома.

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Госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, почему не удивлен плохой осведомленностью Путина.

"Одна из ахиллесовых пят автократии заключается в том, что в этих системах нет людей, которые говорят правду власти или способны говорить правду власти. И я думаю, что это то, что мы наблюдаем в России", – сказал Блинкен.

Путин собирает новое войско из киргизов и якутов

У международного преступника Владимира Путина все меньше резерва для пополнения запасов "пушечного мяса", поэтому он начинает давить на партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Наша разведка имеет данные, что у Путина сейчас есть желание привлечь ОДКБ – узбеков, киргизов и другие народности этой организации. Если мы это увидим, это будет вообще недопустимым. Более того, у нас есть информация, что сейчас они делают попытки собирать (армию. – Ред.) на Дальнем Востоке, там, где живут удмурты, якуты, северные народности. Они там их собирают, потому что желающих воевать на целине не так много. Доходит ситуация до того, что даже сегодня парламентарии Российской Федерации ставят публичные вопросы на заседаниях: как так случилось, что в роте было 100 человек, а осталось четверо. "Зачем вы нам врете?" – это уже происходит буквально сегодня", – сказал Алексей Данилов.

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По материалам: Сегодня