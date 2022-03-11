МВФ больше не считает российский дефолт «маловероятным событием»

Чем больше будет продолжаться российская война против Украины, тем продолжительнее будет режим санкций

Россия на пороге дефолта/Фото: коллаж: "Сегодня"

Международный валютный фонд больше не считает российский дефолт"маловероятным событием". Экономика РФ падает и дальше.

Об этом сообщает "Укринформ".

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В МВФ прогнозируют "глубокую рецессию" российской экономики в результате войны и введенные разными странами санкции.

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что чем больше продлится российская война против Украины, тем продолжительнее будет режим санкций и более значимым будет влияние на ее экономику.

Она добавила, что МВФ в операционном плане сейчас никак не взаимодействует с РФ, а московский офис не работает.

Недавние санкции от ЕС

Совет Европейского Союза одобрил санкциипротив еще 160 человек, связанных с режимом президента РФ Владимира Путина, из-за войны России против Украины.

По словам главного дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля, в санкционный список включили ключевых лиц и членов семей лиц, играющих значительную экономическую роль в поддержании режима Путина, а также финансовую выгоду от действующей системы.

"По этим лицам применяется заморозка активов и запрет на поездки. Наш сигнал четкий: те, кто устраивают войну против Украины, дорого платят за свои действия", — сказал Боррель.

В санкционный список вошли 14 олигархов и представителей крупного бизнеса из ключевых для России сфер экономики, дающих значительные поступления в бюджет РФ. В частности, это президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, Андрей Мельниченко, имеющий активы в крупнейшей компании-экспортере угля "СУЭК" и производителе удобрений "ЕвроХим", Дмитрий Пумпянский (ТМК, "Синара") и члены семьи, Дмитрий Мазепин и сын ("Уралхим"), руководитель "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, Владимир Кириенко (руководитель VK, уже под санкциями США), Александр Винокуров (президент Marathon Group, крупнейшего акционера ритейлера "Магнит"), Андрей Гурьев ("Фосагро") Дмитрий Конов ("СИБУР"), Сергей Куликов ("Роснано").

Также это 146 членов Совета Федерации, согласовавших решение правительства о "дружбе и взаимопомощи" с ОРДЛО.

Сейчас под санкции ЕС попали 862 физических лица и 53 юридических лица.

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По материалам: Сегодня