Дефолт неизбежен – мировое рейтинговое агентство спрогнозировало судьбу экономики РФ

Аналитики не видят перспектив для выравнивания ситуации

На фоне принятого Вашингтоном решения о запрете импорта российской нефти и газа известное американское рейтинговое агентство «Fitch» присвоило России рейтинг «дефолт неизбежен». При этом пересмотр кредитного рейтинга Москвы произошел раньше запланированного срока – это должно было произойти не раньше середины мая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экономика вслед за кораблем

"Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта. Это рейтинговое действие последовало за нашим понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B»/рейтинг «Негативный» 2 марта, и события, произошедшие с тех пор, по нашему мнению, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг", – говорится в выводах рейтингового агентства.

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Отмечается так, что дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политической реакции России, которая включает, по крайней мере, выборочную невыплату своих обязательств по суверенному долгу.

Санкционная удавка

Буквально несколькими часами ранее Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги крупнейших российских компаний с C и CCC- с негативным прогнозом. В список попали более 50 компаний, некоторые из них занимают ведущее место в экономике страны-агрессора начиная с Публичного акционерного общества "Газпрома".

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley & Co просчитал, что мировой экономике пора уже готовиться к дефолту России, ждать которого осталось недолго.

Рубль демонстрирует чудеса падения – по данным Investing, курс рубля в 12:48 по киевскому времени составлял 137 руб. за доллар.

А в это время президент США Джозеф Байден попросил Конгресс выделить Украине 12 млрд долларов для поддержки нашей страны.

По материалам: Сегодня