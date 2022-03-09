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Дефолт неизбежен – мировое рейтинговое агентство спрогнозировало судьбу экономики РФ

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 9 марта, 2022
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Аналитики не видят перспектив для выравнивания ситуации

Дефолт неизбежен – мировое рейтинговое агентство спрогнозировало судьбу экономики РФ

На фоне принятого Вашингтоном решения о запрете импорта российской нефти и газа известное американское рейтинговое агентство «Fitch» присвоило России рейтинг «дефолт неизбежен». При этом пересмотр кредитного рейтинга Москвы произошел раньше запланированного срока – это должно было произойти не раньше середины мая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экономика вслед за кораблем

"Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта. Это рейтинговое действие последовало за нашим понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B»/рейтинг «Негативный» 2 марта, и события, произошедшие с тех пор, по нашему мнению, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг", – говорится в выводах рейтингового агентства.

Дефолт неизбежен – мировое рейтинговое агентство спрогнозировало судьбу экономики РФ

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Дефолт неизбежен – мировое рейтинговое агентство спрогнозировало судьбу экономики РФ

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Отмечается так, что дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политической реакции России, которая включает, по крайней мере, выборочную невыплату своих обязательств по суверенному долгу.

Санкционная удавка

  • Буквально несколькими часами ранее Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги крупнейших российских компаний с C и CCC- с негативным прогнозом. В список попали более 50 компаний, некоторые из них занимают ведущее место в экономике страны-агрессора начиная с Публичного акционерного общества "Газпрома".
  • Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley & Co просчитал, что мировой экономике пора уже готовиться к дефолту России, ждать которого осталось недолго.
  • Рубль демонстрирует чудеса падения – по данным Investing, курс рубля в 12:48 по киевскому времени составлял 137 руб. за доллар.
  • А в это время президент США Джозеф Байден попросил Конгресс выделить Украине 12 млрд долларов для поддержки нашей страны.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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