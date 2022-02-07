Мари Ле Пен хочет вывести Францию ​​из-под командования НАТО

Мы покинем военные структуры НАТО, чтобы не ввязываться в чужие конфликты. Такое смелое заявление сделал Мари Ле Пен во время политического митинга. Лидер националистической партии снова будет баллотироваться в президенты Франции на следующих выборах. В 2017 году занял второе место.

Мари Лен Пен провела свой первый митинг во Франции в субботу, чтобы официально начать свою президентскую кампанию. Лидер националистической партии в третий раз в своей карьере будет баллотироваться на пост главы страны. На выборах 2017 года она заняла второе место, пишет Первая Лента со ссылкой на AFP.

— Мы должны отстаивать свои интересы совершенно свободным способом. Необходимо выйти за рамки военной логики военных блоков, чтобы следовать стратегии равновесия, которая, насколько я помню, сделала Францию ​​великой. Именно поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО [то есть из военных структур Альянса], чтобы не втягиваться в не наши конфликты, — заявила Ле Пен в ходе своего выступления.

Если бы это было так, то это был бы не первый случай, когда Франция решает выйти из военных структур НАТО. Ранее она делала это в 1966 году при президенте Шарле де Голле, а затем вернулась в 2009 году при президенте Николя Саркози.

Ранее мы сообщали, что Франция точно отреагирует в случае российской агрессии против Украины.