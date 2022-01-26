Франция точно отреагирует в случае российской агрессии против Украины – Макрон

Президент Франции Эмануель Макрон подтвердил свою поддержку Украины во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине во вторник.

— Реакция в случае российской агрессии против Украины будет, и цена будет высокой, — заверил Эммануэль Макрон, пишет Первая Лента со ссылкой на французские СМИ.

— В то же время мы готовим общую позицию и ответ на случай агрессии, — сказал президент Франции. В то же время он оценил, что Россия ведет себя как «сила дисбаланса» и что ее действия по дестабилизации ситуации в постсоветских странах, таких как Беларусь, Молдова и страны Южного Кавказа, «усиливаются».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, со своей стороны, заверил, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии, и предупредил Москву, что любая угроза территориальной целостности Украины повлечет за собой «очень большие издержки для России».

Эммануэль Макрон отметил, что Западная Европа «полностью едина» в своем отношении к угрозе нападения России. При этом он подчеркнул важность диалога с Россией, поскольку он «помогает прояснить ситуацию и снять неясности». Макрон призвал «не отклоняться» от диалога с Москвой.

— Обсуждать с Россией всегда сложно, и поскольку я снова ввязался в нее в 2019 году, то смог убедиться в этом сам, — добавил он. «Важно поддерживать контакты и каналы общения», — заключил он.

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