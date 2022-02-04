В мире

В ВОЗ назвали три шага к завершению пандемии коронавируса

Есть хороший шанс.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 4 февраля, 2022
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Страны Европы имеют уникальную возможность взять под контроль коронавирус, и эту возможность нельзя упускать. Об этом заявил в региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе доктор Ханс Клюге.

«Это не конец пандемии, но у нас есть уникальная ситуация, когда мы можем взять ее под контроль, и мы не должны упускать эту возможность», — сказал Клюге во время виртуальной пресс-конференции, пишет Первая Лента.

— Мы сможем сохранить «более длительный период затишья» от пандемии по трем основным причинам: высокий уровень вакцинации населения и естественный иммунитет, тенденция вируса меньше распространяться при более высоких температурах и тот факт, что доминирующий вариант Омикрон менее опасен, чем его предшественники, — пояснил директор ВОЗ по Европе.

«Период усиленной защиты следует рассматривать как некое «прекращение огня», которое может принести нам только долгосрочный мир, — сказал врач. Однако этот перерыв не будет долгим, если мы не продолжим кампанию по вакцинации против Covid-19 и не будем следить за появлением новых вариантов, предупредил он.

Напомним, что в Украине был установлен новый рекорд пандемии.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 4 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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