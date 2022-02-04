В Украине снова коронавирусный рекорд: приближаемся к 50 000 за сутки

В Украине вторые сутки кряду фиксируется рекордные показатели заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Страна приближается к показателю 50 000 заражений.

Так за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 43 778 случаев заболевания Covid. Среди них – 4 381 ребенок (10%) и 873 медработника (2%). Госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него за прошедшие сутки 4 328 больных, выздоровели 9 497 человек, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в этот четверг в Одесской (4136), Львовской (3791), Житомирской (3310) областях, в городе Киев (2869), Ровенской (2521) и Днепропетровской (2115) областях.

Также зафиксировано было 174 смерти от осложнений. Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Запорожской области (20), в Киеве (18), в Донецкой (12), Ивано-Франковской и Львовской (по 10) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 213 675 раз, зафиксировали 100 983 смерти и 3 660 351 выздоровление.

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