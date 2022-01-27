В мире

Прокуратура Германии обвинила ученого в шпионаже в пользу россиян

Сливал информацию о проекте Ариан.

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 января, 2022
0 0 1 минута чтения
epa07957983 An Ariane 6 scale model in front of the Ariane 6 center of the ArianeGroup in Bremen, northern Germany, 29 October 2019. ArianeGroup builds upper stages and parts of the main stage of the Ariane 6 rocket in its new center in Bremen. EPA/FOCKE STRANGMANN Dostawca: PAP/EPA.

Немецкая прокуратура обвинила гражданина России в шпионаже в пользу России, утверждая, что он передавал российской разведке информацию о ракете-носителе Ariane и других космических технологиях.

Федеральная прокуратура утверждает, что подозреваемый Ильхур Н. работал ученым в одном из баварских университетов. Его арестовали 18 июня прошлого года, но в СМИ информация появилась только сейчас, пишет Первая Лента со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Служба внешней разведки России (СВР РФ) впервые связалась с ним не позднее осени 2019 года.

«Агентство особенно интересовало различные этапы разработки европейской космической ракеты «Ариан» и исследования обвиняемого в области инструментов», — заявили в прокуратуре.

В обмен на регулярные встречи с разведчиком Ильхур Н. получил 2500 евро наличными.

А данный момент больше информации источник не сообщил. Также пока неизвестно, какое количество информации передал подозреваемый российской разведке.

В ближайшее время должна появиться более подробная информация по этому поводу.

Ранее мы сообщали, что Германия в очередной раз показала свое истинное лицо, даже минимально не помогла Украине.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 27 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Китай впервые отреагировал на возможную агрессии Россию против Украины

5 часов ago

В «ЛНР» также просят у России оружие: воюем трофейным

10 часов ago

Нападение России на Украину было бы неразумным шагом – Эрдоган

10 часов ago

Пушилин уже начал просить оружие у РФ: даже сказал какое именно хочет

10 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button