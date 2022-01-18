Германия в очередной раз показала свое истинное лицо: даже минимально не помогла Украине

Два британских транспортных самолета C-17 с защитной военной техникой для Украины должны были лететь более длинным маршрутом, минуя Германию, поскольку страна не давала согласия на транспортировку оружия через воздушное пространство Германии.

Поздно вечером в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес проинформировал Палату общин о том, что Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые системы обороны для повышения ее обороноспособности в случае вторжения России, и что ряд британских военнослужащих будут обучены использовать их, пишет Первая Лента со ссылкой на UK Defense Journal.

Несмотря на оборонительный характер этой техники, из-за противодействия правительства в Берлине британским самолетам пришлось существенно изменить ситуацию, чтобы избежать воздушного пространства Германии. Портал разместил маршрут их полета — над Северным морем, а позже над Данией и Польшей.

Власти в Киеве неоднократно просили Германию отказаться от своей политики перед лицом российской угрозы, чтобы не поставлять Украине оружие.

Ранее один из создателей НВФ назвал неожиданный вариант окончания войны на Донбассе.