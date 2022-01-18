Политика

Германия в очередной раз показала свое истинное лицо: даже минимально не помогла Украине

Германия отказала пропускать самолеты с вооружением для Украины.

Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
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epa08983474 Indian Airforce Carrier Aircraft C17 Globe Master (C), flanked by two Sukhoi-30 perform a fly-by during the inaugural day of the 13th Aero India 2021 at Yelahanka Air Force Station in Bangalore, India, 02 February 2021. Over 519 defense and aerospace companies have confirmed their participation in the 13th Aero Show India event at the Yelahanka Air Force Station. The event showcases military capabilities including new warplanes, next-generation submarines, warships, helicopters, missiles, howitzers, air defense systems, assault weapons and night-vision gear. The event runs from 03 to 05 February 2021. EPA/JAGADEESH NV Dostawca: PAP/EPA.

Два британских транспортных самолета C-17 с защитной военной техникой для Украины должны были лететь более длинным маршрутом, минуя Германию, поскольку страна не давала согласия на транспортировку оружия через воздушное пространство Германии.

Поздно вечером в понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес проинформировал Палату общин о том, что Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые системы обороны для повышения ее обороноспособности в случае вторжения России, и что ряд британских военнослужащих будут обучены использовать их, пишет Первая Лента со ссылкой на UK Defense Journal.

Несмотря на оборонительный характер этой техники, из-за противодействия правительства в Берлине британским самолетам пришлось существенно изменить ситуацию, чтобы избежать воздушного пространства Германии. Портал разместил маршрут их полета — над Северным морем, а позже над Данией и Польшей.

Власти в Киеве неоднократно просили Германию отказаться от своей политики перед лицом российской угрозы, чтобы не поставлять Украине оружие.

Ранее один из создателей НВФ назвал неожиданный вариант окончания войны на Донбассе.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 18 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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