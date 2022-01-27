Европа не защитится от агрессии России без помощи США- Глава МИД Нидерландов

Европа не в состоянии защитить себя в случае российского вторжения, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, добавив, что он «со стыдом это признает». Глава голландского МИДа утверждает, что ЕС в таком случае рассчитывает на помощь США.

По словам министра, который был гостем программы BO в среду на канале RTL, Европейскому Союзу еще многое предстоит сделать «в геополитическом смысле», пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Хекстра сказал, что Европа слишком зависит от российского газа и что Европейский Союз мало что сделал для этого за последние 10 лет.

«Честно говоря, мы потеряли слишком много времени», — сказал он.

Новый министр надеется, что конфликт будет урегулирован по дипломатическим каналам. «Но давайте внесем ясность, если будет агрессия, Россия понесет серьезные последствия», — отметил Хекстра.

Ранее мы сообщали, что НАТО отправляет дополнительные корабли и истребители для усиления Восточной Европы.