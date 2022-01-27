В мире

Европа не защитится от агрессии России без помощи США- Глава МИД Нидерландов

Вопке Хекстра признался в этом со стыдом.

Photo of Виктор Виктор Send an email 24 минуты agoОбновлено: 27 января, 2022
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epa08950013 National Guard soldiers near the US Capitol on the day before US President-elect Joe Biden’s inauguration in Washington, DC, USA, 19 January 2021. The United States’ F.B.I is reportedly vetting the over twenty thousand National Guard troops, who have been deployed to help with security in Washington, due to fears of an insider security threat during the inauguration. Two guardsmen have been reportedly pulled off the detail due to alleged ties to militia groups. EPA/JUSTIN LANE Dostawca: PAP/EPA.

Европа не в состоянии защитить себя в случае российского вторжения, заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, добавив, что он «со стыдом это признает». Глава голландского МИДа утверждает, что ЕС в таком случае рассчитывает на помощь США.

По словам министра, который был гостем программы BO в среду на канале RTL, Европейскому Союзу еще многое предстоит сделать «в геополитическом смысле», пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Хекстра сказал, что Европа слишком зависит от российского газа и что Европейский Союз мало что сделал для этого за последние 10 лет.

«Честно говоря, мы потеряли слишком много времени», — сказал он.

Новый министр надеется, что конфликт будет урегулирован по дипломатическим каналам. «Но давайте внесем ясность, если будет агрессия, Россия понесет серьезные последствия», — отметил Хекстра.

Ранее мы сообщали, что НАТО отправляет дополнительные корабли и истребители для усиления Восточной Европы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 24 минуты agoОбновлено: 27 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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