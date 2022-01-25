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Американских солдат элитного подразделения отправят в Европу

Все из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 25 января, 2022
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epa01994140 Paratroopers from the 82nd Airborne Division stand guard while Haitians are begging for work at one of the main gates of the Port-au-Prince international airport, Haiti, 18 January 2010. Offers of help continued to flow into earthquake-ravaged Haiti as the situation in capital Port-au-Prince continued to deteriorate. EPA/TIAGO PETINGA Dostawca: PAP/EPA.

Солдаты элитной 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Брэгга в Северной Каролине будут отправлены в Европу в течение 72 часов, сообщил в понедельник местный телеканал WRAL из Северной Каролины. Солдаты дивизии принимали участие в том числе при эвакуации Кабула.

Телевидение сослалось на свои источники, но не сообщило подробностей. В пресс-службе Форт-Брэгга заявили, что сообщения о любом развертывании войск должны быть подтверждены Белым домом, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN.

В понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что 8,5 тыс. войска, базирующиеся на базах США, будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы при необходимости их можно было быстрее отправить в Европу. При этом он добавил, что окончательное решение о развертывании сил еще не принято и оно принадлежит НАТО, поскольку подавляющее большинство мобилизованных солдат должны войти в состав 40-тысячных Сил реагирования НАТО (СРН).

Кирби также заявил, что решения об отдельном усилении восточного фланга НАТО нет, хотя консультации с союзниками на этот счет продолжаются и США готовы оказать такую ​​помощь.

82-я воздушно-десантная дивизия — одна из самых известных воинских частей США и представляет собой силы быстрого реагирования. Последней зарубежной миссией солдат стала эвакуация мирных жителей из Кабульского аэропорта.

Ранее мы сообщали, что США в обязательном порядке вывозят членов семей госслужащих посольства в Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 25 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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