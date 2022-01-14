В мире

Северная Корея запустила еще одну ракету: пригрозили США ответными мерами

Северные корейцы продолжают тестировать оружие

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
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epa06356315 (FILE) - An undated photo released on 16 September 2017 (reissued 28 November 2017), by the North Korean Central News Agency (KCNA), the state news agency of North Korea, showing the country's leader Kim Jong Un (R), supreme commander of the Korean People's Army, guiding a launching of the medium-to-long range strategic ballistic rocket Hwasong-12 at an unspecified location. According according to media reports on 28 November 2017, North Korea has fired another ballistic missile, the South Korean news agency Yonhap reported that the missile flew eastward from Pyongsong, South Pyongan province. Tokyo news reports stated that the missile was fired eastwards from the hermit state and landed about 210km west of Japan's Kyurokujima island. EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY *** Local Caption *** 53771876 Dostawca: PAP/EPA.

Северная Корея в пятницу запустила неопознанную ракету в восточном направлении, заявили начальники штабов Южной Кореи. Несколькими часами ранее Пхеньян обвинил США в «провокациях» и пригрозил возмездием за стремление ввести против него новые санкции.

Колледж начальников штабов южнокорейской армии сообщили, не вдаваясь в подробности, что ракета была выпущена в восточном направлении вокруг 14:50 по местному времени (7:50 утра в Украине). По данным Минобороны Японии, скорее всего, это была баллистическая ракета, пишет Первая Лента.

Информационное агентство Yonhap сообщило, что третье ракетное испытание за 10 дней состоялось вскоре после того, как Вашингтон объявил о санкциях против российских и северокорейских организаций, обвиняемых в содействии разработке в Пхеньяне оружия массового поражения и баллистических ракет.

МИД Северной Кореи в пятницу раскритиковал США за попытку ввести новые санкции против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Пхеньян пригрозил Вашингтону «более сильным и уверенным ответом», если тот займет конфронтационную позицию, сообщают государственные СМИ КНДР.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея запустила неопознанную ракету.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 14 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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