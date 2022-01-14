Северная Корея запустила еще одну ракету: пригрозили США ответными мерами

Северная Корея в пятницу запустила неопознанную ракету в восточном направлении, заявили начальники штабов Южной Кореи. Несколькими часами ранее Пхеньян обвинил США в «провокациях» и пригрозил возмездием за стремление ввести против него новые санкции.

Колледж начальников штабов южнокорейской армии сообщили, не вдаваясь в подробности, что ракета была выпущена в восточном направлении вокруг 14:50 по местному времени (7:50 утра в Украине). По данным Минобороны Японии, скорее всего, это была баллистическая ракета, пишет Первая Лента.

Информационное агентство Yonhap сообщило, что третье ракетное испытание за 10 дней состоялось вскоре после того, как Вашингтон объявил о санкциях против российских и северокорейских организаций, обвиняемых в содействии разработке в Пхеньяне оружия массового поражения и баллистических ракет.

МИД Северной Кореи в пятницу раскритиковал США за попытку ввести новые санкции против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН. Пхеньян пригрозил Вашингтону «более сильным и уверенным ответом», если тот займет конфронтационную позицию, сообщают государственные СМИ КНДР.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея запустила неопознанную ракету.